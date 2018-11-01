Бойовики обстріляли українських військових біля Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вночі російсько-терористичні угруповання обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Від початку поточної доби станом на 9 ранку зафіксовано один прицільний ворожий обстріл на донецькому напрямку. Вночі протягом 40 хвилин з ручних та протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї противник з боку окупованої Яковлевки обстрілював позиції Об’єднаних сил біля Авдіївки”, — сказав Праута.
За його словами, українські військові відповідали із штатного озброєння.
“Втрат серед наших військових від початку доби немає”, — наголосив Праута.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.