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Бойовики обстріляли українських військових біля Авдіївки

Бойовики обстріляли українських військових біля Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вночі російсько-терористичні угруповання обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

“Від початку поточної доби станом на 9 ранку зафіксовано один прицільний ворожий обстріл на донецькому напрямку. Вночі протягом 40 хвилин з ручних та протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї противник з боку окупованої Яковлевки обстрілював позиції Об’єднаних сил біля Авдіївки”, — сказав Праута.

За його словами, українські військові відповідали із штатного озброєння.

“Втрат серед наших військових від початку доби немає”, — наголосив Праута.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил.

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