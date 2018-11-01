Боевики обстреляли украинских военных возле Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ночью российско-террористические группировки обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
“С начала текущих суток по состоянию на 9 утра зафиксирован один прицельный вражеский обстрел на донецком направлении. Ночью в течение 40 минут с ручных и противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник со стороны оккупированной Яковлевка обстреливал позиции Объединенных сил возле Авдеевки”, - сказал Праута.
По его словам, украинские военные отвечали из штатного вооружения.
“Потерь среди наших военных с начала суток нет”, — подчеркнул Праута.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.