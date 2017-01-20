Бойовики обстріляли цивільний автобус в зоні АТО, є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Вранці бойовики обстріляли цивільний автобус в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться в зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Вранці 20 січня в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території, російсько-окупаційними військами був обстріляний цивільний автобус”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька.
Зазначається, причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань.
У прес-центрі припускаються, що ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних Сил України у період перебування в районі проведення АТО заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ.
Як повідомляв УНН, кількість обстрілів бойовиків у зоні АТО минулої доби значно зменшилась.