Боевики обстреляли гражданский автобус в зоне АТО, ранена женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Утром боевики обстреляли гражданский автобус в районе населенного пункта Оленовка, что находится в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Утром 20 января в районе населенного пункта Оленовка, что находится на временно оккупированной территории, российско-оккупационными войсками был обстрелян гражданский автобус", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате обстрела получила ранения местная жительница.
Отмечается, причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Оленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований.
В пресс-центре допускают, что эта провокация была осуществлена с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины в период пребывания в районе проведения АТО заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Как сообщал УНН, количество обстрелов боевиков в зоне АТО за прошедшие сутки значительно уменьшилось.