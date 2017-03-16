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Бойовики обстріляли тилові позиції сил АТО із забороненого озброєння

Бойовики обстріляли тилові позиції сил АТО із забороненого озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулої доби бойовики із заборонених мінськими домовленостями гармат 152 калібру обстріляли тилові позиції сил АТО у селі Кліщіївка. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Вчора пізно ввечері з гармат 152 калібру російсько-окупаційні війська обстріляли наш тиловий район, село Кліщіївка, при цьому випустили 80 снарядів. Встановлено. що артилерійські системи ворог розмістив на північно-західних околицях окупованої Горлівки. Звідти ж, приблизно в той же час, було випущено п’ять артилерійських снарядів неподалік Новобахмутівки. На Світлодарській дузі, в Горлівському периметрі та районі ДАП ворог широко застосовував легке озброєння і, періодично, мінометний вогонь, випускаючи за раз кілька мін в бік українських позицій”, — сказав він.

Крім цього, на донецькому напрямку ворог відкривав вогонь у бік наших позицій по всій лінії фронту. Районами найбільшої бойової активності залишається Авдіївка і околиці. Вогонь з важкого озброєння, зокрема танків і мінометів, російські війська відкривали у місті та прилеглих територіях з ранку і до 22 години. Ще засвітла з боку Ясинуватої у бік тамтешніх українських позицій вогонь відкривав ворожий снайпер.

Нагадаємо, що під час обстрілів в Авдіївці було пошкоджено житловий будинок.

Всього вчора на донецькому напрямку зафіксовано 34 ворожих обстріли, 16 з них з важкого озброєння.

Українські Національні Новини

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