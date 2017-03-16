Боевики обстреляли тыловые позиции сил АТО из запрещенного вооружения

"Вчера поздно вечером из пушек 152 калибра российско-оккупационные войска обстреляли наш тыловой район, село Клещиевка, при этом выпустили 80 снарядов. Установлено, что артиллерийские системы враг разместил на северо-западных окраинах оккупированной Горловки. Оттуда же, примерно в то же время, было выпущено пять артиллерийских снарядов неподалеку Новобахмутовки. На Светлодарской дуге, в Горловском периметре и районе ГАП враг широко применял легкое вооружение и, периодически, минометный огонь, выпуская за раз несколько мин в сторону украинских позиций", - сказал он.

Кроме этого, на донецком направлении враг открывал огонь в сторону наших позиций по всей линии фронта. Районами наибольшей боевой активности остается Авдеевка и окрестности. Огонь из тяжелого вооружения, в частности танков и минометов, российские войска открывали в городе и прилегающих территориях с утра и до 22 часов. Еще засветло со стороны Ясиноватой в сторону местных украинских позиций огонь открывал вражеский снайпер.

Напомним, что во время обстрелов в Авдеевке был поврежден жилой дом.

Всего за вчера на донецком направлении зафиксированы 34 вражеских обстрела, 16 из них из тяжелого вооружения.