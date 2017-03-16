Боевики обстреляли тыловые позиции сил АТО из запрещенного вооружения

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33904 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102925 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118359 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177323 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129577 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124592 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117136 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107516 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики обстреляли тыловые позиции сил АТО из запрещенного вооружения

Боевики обстреляли тыловые позиции сил АТО из запрещенного вооружения

Киев  •  УНН

 • 11226 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. За минувшие сутки боевики из запрещенных минскими договоренностями пушек 152 калибра обстреляли тыловые позиции сил АТО в селе Клещиевка. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Вчера поздно вечером из пушек 152 калибра российско-оккупационные войска обстреляли наш тыловой район, село Клещиевка, при этом выпустили 80 снарядов. Установлено, что артиллерийские системы враг разместил на северо-западных окраинах оккупированной Горловки. Оттуда же, примерно в то же время, было выпущено пять артиллерийских снарядов неподалеку Новобахмутовки. На Светлодарской дуге, в Горловском периметре и районе ГАП враг широко применял легкое вооружение и, периодически, минометный огонь, выпуская за раз несколько мин в сторону украинских позиций", - сказал он.

Кроме этого, на донецком направлении враг открывал огонь в сторону наших позиций по всей линии фронта. Районами наибольшей боевой активности остается Авдеевка и окрестности. Огонь из тяжелого вооружения, в частности танков и минометов, российские войска открывали в городе и прилегающих территориях с утра и до 22 часов. Еще засветло со стороны Ясиноватой в сторону местных украинских позиций огонь открывал вражеский снайпер.

Напомним, что во время обстрелов в Авдеевке был поврежден жилой дом.

Всего за вчера на донецком направлении зафиксированы 34 вражеских обстрела, 16 из них из тяжелого вооружения.

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