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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Бойовики обстріляли ще одне село на Луганщині

Київ • УНН

 • 19162 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ввечері 27 жовтня бойовики обстріляли село Кряківка в Луганській області, використовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОТУ “Північ”.

Бойовики обстріляли ще одне село на Луганщині

Деталі

За попередніми даними сюди окупантами було здійснено 28 пострілів забороненим калібром 120 мм. Жертв, постраждалих немає; осколками пошкоджено “водовозку” — автомобіль ЗІЛ-131.

Нагадаємо, що це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні два місяці. Ввечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сокільники у бік житлових будинків Трьохізбенки та Кряківки Щастинської громади. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 та 122 мм.

По житлам мешканців Кряківки було випущено 30 снарядів: 5 з них влучили у п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки мешканців села.

Нагадаємо

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 27 жовтня, обстріляли населений пункт Трьохізбенка. По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинки. Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі які, на щастя, було швидко ліквідовані підрозділом ДСНС.

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