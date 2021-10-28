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Боевики обстреляли еще одно село в Луганской области

Киев • УНН

 • 19162 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Вечером 27 октября боевики обстреляли село Кряковка в Луганской области, используя запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ "Север".

Боевики обстреляли еще одно село в Луганской области

Подробности

По предварительным данным, сюда оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм. Жертв, пострадавших нет; осколками повреждена “водовозка” — автомобиль ЗИЛ-131.

Напомним, что это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние два месяца. Вечером 8 сентября 2021 года боевики совершили обстрел из населенного пункта Сокольники в сторону жилых домов Трехизбенки и Кряковки Щастинского общества. Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм.

По жильям жителей Кряковки было выпущено 30 снарядов: 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажки и частные дома жителей села.

Напомним

Российско-оккупационные войска сегодня, 27 октября, обстреляли населенный пункт Трехизбенко. По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС.

Украинские Национальные Новости

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