Боевики обстреляли еще одно село в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вечером 27 октября боевики обстреляли село Кряковка в Луганской области, используя запрещенное Минскими договоренностями оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОТУ "Север".
Подробности
По предварительным данным, сюда оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм. Жертв, пострадавших нет; осколками повреждена “водовозка” — автомобиль ЗИЛ-131.
Напомним, что это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние два месяца. Вечером 8 сентября 2021 года боевики совершили обстрел из населенного пункта Сокольники в сторону жилых домов Трехизбенки и Кряковки Щастинского общества. Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм.
По жильям жителей Кряковки было выпущено 30 снарядов: 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажки и частные дома жителей села.
Напомним
Российско-оккупационные войска сегодня, 27 октября, обстреляли населенный пункт Трехизбенко. По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС.