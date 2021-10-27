Російські окупанти обстріляли населений пункт на Донбасі

Деталі

Окупаційні війська РФ вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру.

По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинки. Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі які, на щастя, було швидко ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи.

Жертв серед мирного населення немає.

Це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні місяці.

Нагадаємо

Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному на Донбасі.