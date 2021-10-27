Российские оккупанты обстреляли населенный пункт на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российско-оккупационные войска сегодня, 27 октября, обстреляли населенный пункт Трехизбенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Щастинское городское территориальное общество.
Подробности
Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра.
По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.
Жертв посреди мирного населения нет.
Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.
Напомним
Боевики обстреляли жилые дома в Гранитном Донбассе.