Российские оккупанты обстреляли населенный пункт на Донбассе

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Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра.

По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов. В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы.

Жертв посреди мирного населения нет.

Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

Напомним

Боевики обстреляли жилые дома в Гранитном Донбассе.