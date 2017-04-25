Бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”

"Контрольний пост “Мар’їнка”, що на напрямку КПВВ “Мар’їнка”, терористи обстріляли учора ввечері, близько 19:00. Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, з використанням стрілецької зброї та гранатометів", - сказано у повідомленні.

Постраждалих серед цивільних громадян та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Як повідомляв УНН, у Мар’їнці під час обстрілу був поранений волонтер.