Бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли контрольний пост прикордонників “Мар’їнка”. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Контрольний пост “Мар’їнка”, що на напрямку КПВВ “Мар’їнка”, терористи обстріляли учора ввечері, близько 19:00. Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, з використанням стрілецької зброї та гранатометів", - сказано у повідомленні.
Постраждалих серед цивільних громадян та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Як повідомляв УНН, у Мар’їнці під час обстрілу був поранений волонтер.