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Бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”

Бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли контрольний пост прикордонників “Мар’їнка”. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Контрольний пост “Мар’їнка”, що на напрямку КПВВ “Мар’їнка”, терористи обстріляли учора ввечері, близько 19:00. Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, з використанням стрілецької зброї та гранатометів", - сказано у повідомленні.

Постраждалих серед цивільних громадян та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Як повідомляв УНН, у Мар’їнці під час обстрілу був поранений волонтер.

Українські Національні Новини

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