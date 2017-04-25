Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
“Контрольный пост „Марьинка“ на направлении КПВВ "Марьинка", террористы обстреляли вчера вечером, около 19:00. Огонь велся по направлению населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, с использованием стрелкового оружия и гранатометов”, — говорится в сообщении.
Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Как сообщал УНН, в Марьинке во время обстрела был ранен волонтер.