Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15772 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138717 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110413 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109846 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102233 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106379 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103063 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149404 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Киев  •  УНН

 • 9243 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли контрольный пост пограничников "Марьинка". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“Контрольный пост „Марьинка“ на направлении КПВВ "Марьинка", террористы обстреляли вчера вечером, около 19:00. Огонь велся по направлению населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории, с использованием стрелкового оружия и гранатометов”, — говорится в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщал УНН, в Марьинке во время обстрела был ранен волонтер.

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