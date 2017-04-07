Бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на околиці Луганська
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Бойовики два дні тому обстріляли безпілотник ОБСЄ на околиці Луганська. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Спроби перешкоджання роботі ОБСЄ робилися і щодо наших безпілотників. Інцидент стався лише 2 дні тому на південній околиці Луганська. Наші спостерігачі були змушені розвернути безпілотник після того, як він потрапив під обстріл зі стрілецької зброї”, — повідомив А.Хуг.
А.Хуг повідомив, що напередодні обстрілу безпілотника бойовиками, він зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню, 5 буксируваних і 7 самохідних гаубиць і 7 танків. Всі вони розташовані з порушенням відповідних ліній відведення.
Як повідомляв УНН, Україна, Німеччина та Франція засудили порушення “режиму тиші” на Донбасі, запровадженого з 1 квітня.