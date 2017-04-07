Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на окраине Луганска

"Попытки препятствования работе ОБСЕ предпринимались и в отношении наших беспилотников. Инцидент произошел только 2 дня назад на южной окраине Луганска. Наши наблюдатели были вынуждены развернуть беспилотник после того, как он попал под обстрел из стрелкового оружия", - сообщил А.Хуг.

А.Хуг сообщил, что накануне обстрела беспилотника боевиками, он зафиксировал 3 реактивные системы залпового огня, 5 буксируемых и 7 самоходных гаубиц и 7 танков. Все они расположены с нарушением соответствующих линий отвода.

Как сообщал УНН, Украина, Германия и Франция осудили нарушения "режима тишины" на Донбассе, введенного с 1 апреля.