Бойовики обстріляли беспілотник ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. 9 лютого бойовики обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Про це йдеться у звіті СММ станом на вечір 9 лютого, передає УНН.
“Здійснюючи патрулювання за 300 метрів на захід від західної околиці населеного пункту Первомайське (непідконтрольний урядові), спостерігачі чули 11 пострілів зі стрілецької зброї за 1,5 км на східно-південний схід. За оцінкою СММ, вогонь вівся у напрямку міні-БПЛА, який на той момент пролітав приблизно за 1,7 км на південний схід від позиції спостерігачів”, — йдеться у повідомленні.
Як уточнюється у звіті, члени патруля Місії сховалися за броньованими автомобілями і забрали БПЛА, який не було пошкоджено.
Нагадаємо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан повідомив, що на Донбасі в житлових районах розміщується військова техніка, що призводить до жертв серед цивільного населення.