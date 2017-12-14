Бойовики не визнають присутність російських військ на Донбасі, поки цього не зробить Путін – Марчук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Поки президент Російської Федерації Володимир Путін не визнає факт присутності російських кадрових військових на Донбасі, бойовики також цього не зроблять. Про це заявив представник України в контактній трьохсторонній групі в Мінську Євген Марчук, передає УНН.
"Доки Путін не визнає присутність російських військ на Донбасі, як він це зробив з Кримом в фільмі, ні один з переговірників у Мінську навіть не заїкнеться про це. З цього випливає для нас дуже складний момент. Ні в одному документі немає ідентифікації, що Росія учасник міжнародного збройного конфлікту", - заявив Марчук.
Раніше представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив, що психологічний аналіз Президента Росії Володимира Путіна підтверджує, що Україна має бути готова до несподіваних кроків з боку Росії.