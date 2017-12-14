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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94549 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101206 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101588 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115246 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102946 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112518 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Боевики не признают присутствие российских войск на Донбассе, пока этого не сделает Путин - Марчук

Боевики не признают присутствие российских войск на Донбассе, пока этого не сделает Путин - Марчук

Киев  •  УНН

 • 13248 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пока президент Российской Федерации Владимир Путин не признает факт присутствия российских кадровых военных на Донбассе, боевики также этого не сделают. Об этом заявил представитель Украины в контактной трехсторонней группе в Минске Евгений Марчук, передает УНН.

"Пока Путин не признает присутствие российских войск на Донбассе, как он это сделал с Крымом в фильме, ни один из переговорщиков в Минске даже не заикается об этом. С этого выплывает для нас очень сложный момент. Ни в одном документе нет идентификации, что Россия участник международного вооруженного конфликта", - заявил Марчук.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что психологический анализ Президента России Владимира Путина подтверждает, что Украина должна быть готова к неожиданным шагам со стороны России.

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