Боевики не признают присутствие российских войск на Донбассе, пока этого не сделает Путин - Марчук

"Пока Путин не признает присутствие российских войск на Донбассе, как он это сделал с Крымом в фильме, ни один из переговорщиков в Минске даже не заикается об этом. С этого выплывает для нас очень сложный момент. Ни в одном документе нет идентификации, что Россия участник международного вооруженного конфликта", - заявил Марчук.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что психологический анализ Президента России Владимира Путина подтверждает, что Украина должна быть готова к неожиданным шагам со стороны России.