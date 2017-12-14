Боевики не признают присутствие российских войск на Донбассе, пока этого не сделает Путин - Марчук
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пока президент Российской Федерации Владимир Путин не признает факт присутствия российских кадровых военных на Донбассе, боевики также этого не сделают. Об этом заявил представитель Украины в контактной трехсторонней группе в Минске Евгений Марчук, передает УНН.
"Пока Путин не признает присутствие российских войск на Донбассе, как он это сделал с Крымом в фильме, ни один из переговорщиков в Минске даже не заикается об этом. С этого выплывает для нас очень сложный момент. Ни в одном документе нет идентификации, что Россия участник международного вооруженного конфликта", - заявил Марчук.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что психологический анализ Президента России Владимира Путина подтверждает, что Украина должна быть готова к неожиданным шагам со стороны России.