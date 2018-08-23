Бойовики не пустили членів ОБСЄ у три населені пункти і обшукали автомобіль

“21 серпня 2018 року бойовики збройних формувань РФ не надали представникам СММ ОБСЄ доступ у районах: Верхньошироківське, Безіменне, Соснівське. На блокпості у Горлівці члени збройних формувань Російської Федерації примусово обшукали автомобіль СММ ОБСЄ, перш ніж дозволили представникам місії продовжити рух”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема із застосуванням забороненого важкого озброєння.