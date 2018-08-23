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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Боевики не пустили членов ОБСЕ в три населенных пункта и обыскали автомобиль

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Боевики на Донбассе не пустили членов наблюдательной миссии ОБСЕ в три населенных пункта и обыскали их автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операция объединенных сил, передает УНН.

Боевики не пустили членов ОБСЕ в три населенных пункта и обыскали автомобиль

"21 августа 2018 года боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ в районах: Верхнеширокивское, Безымянное, Сосновское. На блокпосту в Горловке члены вооруженных формирований Российской Федерации принудительно обыскали автомобиль СММ ОБСЕ, прежде чем позволили представителям миссии продолжить движение", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.

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