Боевики не пустили членов ОБСЕ в три населенных пункта и обыскали автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Боевики на Донбассе не пустили членов наблюдательной миссии ОБСЕ в три населенных пункта и обыскали их автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Операция объединенных сил, передает УНН.
"21 августа 2018 года боевики вооруженных формирований РФ не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ в районах: Верхнеширокивское, Безымянное, Сосновское. На блокпосту в Горловке члены вооруженных формирований Российской Федерации принудительно обыскали автомобиль СММ ОБСЕ, прежде чем позволили представителям миссии продолжить движение", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.