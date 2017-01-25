Бойовики напали на готель у Сомалі

Як зазначається, ймовірно, авто було заміноване.

Ніяких безпосередніх повідомлень про жертви не було, відразу ніхто не взяв на себе відповідальності з напад.

"Відбувається стрілянина. Занадто рано для надання більшої кількості деталей", - сказав співробітник поліції Алі Хусейн, незадовго до того, як в цьому районі було чутно другий вибух.