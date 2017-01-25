Бойовики напали на готель у Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Автомобіль врізався в ворота готелю в столиці Сомалі Могадішо в середу, всередину увірвалися бойовики. Про це з посиланням на поліцію і свідків повідомляє Reuters, передає УНН.
Як зазначається, ймовірно, авто було заміноване.
Ніяких безпосередніх повідомлень про жертви не було, відразу ніхто не взяв на себе відповідальності з напад.
"Відбувається стрілянина. Занадто рано для надання більшої кількості деталей", - сказав співробітник поліції Алі Хусейн, незадовго до того, як в цьому районі було чутно другий вибух.