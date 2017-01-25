Боевики напали на отель в Сомали

Как отмечается, вероятно, авто было заминировано.

Никаких непосредственных сообщений о жертвах не было, сразу никто не взял на себя ответственности за приступление.

"Происходит стрельба. Слишком рано для предоставления большего количества деталей", - сказал сотрудник полиции Али Хусейн, незадолго до того, как в этом районе было слышно второй взрыв.