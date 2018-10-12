Бойовики набирають до своїх лав психічно хворих і наркозалежних - розвідка

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Командування російсько-терористичних угруповань "Л/ДНР" поповнює свої лави за рахунок “призову” психічно хворих і наркозалежних. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України, Максим Праута, передає УНН.