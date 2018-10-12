Бойовики набирають до своїх лав психічно хворих і наркозалежних - розвідка

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Командування російсько-терористичних угруповань "Л/ДНР" поповнює свої лави за рахунок “призову” психічно хворих і наркозалежних. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України, Максим Праута, передає УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування приховує запровадження практики комплектування рядовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) Армеійських корпусів ЗС РФ за рахунок призову на військову службу осіб, які перебувають на психіатричному та наркологічному обліку”, — сказав Праута.

У Міноборони зазначили, що, зокрема, згідно з вимогами наказу так званого “МОЗ ДНР”, лікарям-психіатрам, які у складі військово-лікарських комісій здійснюють обстеження призовників, заборонено фіксувати встановлений діагноз “легка розумова відсталість (дебільність)” і визнавати таких кандидатів непридатними до військової служби.

“У свою чергу військово-лікарські комісії приховано рекомендують командуванню бойовиків не залучати призовників із зазначеним діагнозом до несення вартової і патрульної служби та не допускати їх у райони розташування командних пунктів”, — зазначив Праута.

Нагадаємо, російсько-окупаційне командування посилює на передовій позиції військових з’єднань і частин з числа розформованих елітних підрозділів на Донбасі.

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