Боевики набирают в свои ряды психически больных и наркозависимых - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Командование российско-террористических группировок "Л/ДНР" пополняет свои ряды за счет "призыва" психически больных и наркозависимых. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование скрывает внедрение практики комплектования рядовым составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армеийських корпусов ВС РФ за счет призыва на военную службу лиц, находящихся на психиатрическом и наркологическом учете", - сказал Праута.
В Минобороны отметили, что, в частности, в соответствии с требованиями приказа так называемого "МЗ ДНР", врачам-психиатрам, которые в составе военно-врачебных комиссий осуществляют обследование призывников, запрещено фиксировать установленный диагноз "легкая умственная отсталость (дебильность)" и признавать таких кандидатов непригодными к военной службе.
"В свою очередь военно-врачебные комиссии скрыто рекомендуют командованию боевиков не привлекать призывников с указанным диагнозом к несению караульной и патрульной службы и не допускать их в районы расположения командных пунктов", - отметил Праута.
Напомним, российско-оккупационное командование усиливает на передовой позиции военных соединений и частей из числа расформированных элитных подразделений на Донбассе.