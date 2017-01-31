Бойовики на луганському напрямку випустили понад 40 мінометних мін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулої доби ворог випустив понад 40 мінометних мін на луганському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Ворог знову зосередив бойову активність у Попаснянському районі. Противник активізувався вже після заходу сонця. Бойовики розпочали обстрілювати наші позиції перед самим заходом сонця. З перервами обстріли тривали до 22 години. При цьому ворог випустив понад 40 мінометних мін”, — сказав він.
Також він повідомив про одну ворожу провокацію, яка відбулась у Станиці Луганській.
Всього за минулу добу на Луганському напрямку вчора сталося 10 ворожих обстрілів, зокрема 6 — з важкого озброєння.
Як передавав УНН, бойовики обстріляли житлові будинки у Красногорівці.