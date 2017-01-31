Боевики на луганском направлении выпустили более 40 минометных мин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За прошедшие сутки враг выпустил более 40 минометных мин на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Враг снова сосредоточил боевую активность в Попаснянском районе. Противник активизировался уже после захода солнца. Боевики начали обстреливать наши позиции перед самым заходом солнца. С перерывами обстрелы продолжались до 22 часов. При этом враг выпустил более 40 минометных мин ", - сказал он.
Также он сообщил об одной вражеской провокации, которая состоялась в Станице Луганской.
Всего за минувшие сутки на Луганском направлении вчера произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли жилые дома в Красногоровке .