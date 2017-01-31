Боевики на луганском направлении выпустили более 40 минометных мин

"Враг снова сосредоточил боевую активность в Попаснянском районе. Противник активизировался уже после захода солнца. Боевики начали обстреливать наши позиции перед самым заходом солнца. С перерывами обстрелы продолжались до 22 часов. При этом враг выпустил более 40 минометных мин ", - сказал он.

Также он сообщил об одной вражеской провокации, которая состоялась в Станице Луганской.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении вчера произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли жилые дома в Красногоровке .