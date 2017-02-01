Бойовики на луганському напрямку випустили більше 170 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Минулої доби окупанти на луганському напрямку випустили понад 170 мін по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Найбільш неспокійно вчора було у Попаснянському районі та на Бахмутській трасі, де російсько-окупаційні війська масово застосовували міномети, випустивши по наших позиціях більше 170 мін. На цих же рубежах (у Кримському та Новозванівці) пізно ввечері НЗФ стріляли зі 152-мм гармат”, — сказав він.
Загалом, за його словами, минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції вздовж усієї лінії фронту, за винятком рубежів оборони поблизу Щастя. Крім цього, у Станиці Луганській після заходу сонця обстріли проводив ворожий снайпер.
"Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося 22 ворожих обстріли, половина — з важкого озброєння", - зазначив О.Мотузяник.
Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, 18 зазнали поранень.