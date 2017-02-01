Боевики на луганском направлении выпустили более 170 мин

"Наиболее неспокойно вчера было в Попаснянском районе и на Бахмутской трассе, где российско-оккупационные войска массово применяли минометы, выпустив по нашим позициям более 170 мин. На этих же рубежах (в Крымском и Новозвановке) поздно вечером НВФ стреляли из 152-мм орудий ", - сказал он.

В целом, по его словам, за минувшие сутки боевики обстреливали украинские позиции вдоль всей линии фронта, за исключением рубежей обороны вблизи Счастья. Кроме этого, в Станице Луганской после захода солнца обстрелы проводил вражеский снайпер.

"Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 22 вражеских обстрела, половина - из тяжелого вооружения", - отметил А.Мотузяник.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 18 получили ранения .