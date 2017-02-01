Боевики на луганском направлении выпустили более 170 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За прошедшие сутки оккупанты на луганском направлении выпустили более 170 мин по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Наиболее неспокойно вчера было в Попаснянском районе и на Бахмутской трассе, где российско-оккупационные войска массово применяли минометы, выпустив по нашим позициям более 170 мин. На этих же рубежах (в Крымском и Новозвановке) поздно вечером НВФ стреляли из 152-мм орудий ", - сказал он.
В целом, по его словам, за минувшие сутки боевики обстреливали украинские позиции вдоль всей линии фронта, за исключением рубежей обороны вблизи Счастья. Кроме этого, в Станице Луганской после захода солнца обстрелы проводил вражеский снайпер.
"Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 22 вражеских обстрела, половина - из тяжелого вооружения", - отметил А.Мотузяник.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 18 получили ранения .