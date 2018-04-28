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Бойовики на Донбасі знову обстріляли район ДФС під час ремонту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Бойовики на Донбасі здійснили обстріл району Донецької фільтрувальної станції під час проведення там ремонтно-відновлювальних робіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики на Донбасі знову обстріляли район ДФС під час ремонту

"Сьогодні, починаючи з 10:00 бойовики тричі обстріляли прилеглі до ДФС території із застосуванням мінометів 82-го та 120-го калібру та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що обстріл району ДФС російсько-окупаційні війська здійснили, незважаючи на проведення тут дзеркального патрулювання спостерігачами української сторони СЦКК та СММ ОБСЄ. Унаслідок злочинних дій бойовиків було зірвано безпечне пересування робочого персоналу до ДФС для забезпечення роботи станції.

Прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу" при цьому повідомила, що через відсутність гарантій безпеки сьогодні вранці не було можливості вивезти змінний персонал з ДФС, працівники перебували на станції. При цьому вказано, що робота об'єкту продовжувалася.

Нагадаємо, ОБСЄ планує встановити пункт спостереження в районі Донецької фільтрувальної станції з боку горлівської траси.

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