Боевики на Донбассе снова обстреляли район ДФС во время ремонта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Боевики на Донбассе совершили обстрел района Донецкой фильтровальной станции во время проведения там ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня, начиная с 10:00 боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82-го и 120-го калибра и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Отмечено, что обстрел района ДФС российско-оккупационные войска осуществили, несмотря на проведение здесь зеркального патрулирование наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ. В результате преступных действий боевиков было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции.
Пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса" при этом сообщила, что из-за отсутствия гарантий безопасности сегодня утром не было возможности вывезти сменный персонал с ДФС, работники находились на станции. При этом указано, что работа объекта продолжалась.
Напомним, ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения в районе Донецкой фильтровальной станции со стороны горловской трассы.