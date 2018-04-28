Боевики на Донбассе снова обстреляли район ДФС во время ремонта

"Сегодня, начиная с 10:00 боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82-го и 120-го калибра и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечено, что обстрел района ДФС российско-оккупационные войска осуществили, несмотря на проведение здесь зеркального патрулирование наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ. В результате преступных действий боевиков было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции.

Пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса" при этом сообщила, что из-за отсутствия гарантий безопасности сегодня утром не было возможности вывезти сменный персонал с ДФС, работники находились на станции. При этом указано, что работа объекта продолжалась.

Напомним, ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения в районе Донецкой фильтровальной станции со стороны горловской трассы.



