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Бойовики на Донбасі здійснили вже шість обстрілів, втрат немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано вже шість ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

Бойовики на Донбасі здійснили вже шість обстрілів, втрат немає

“Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили вже 6 обстрілів. Характер дій окупантів не змінюється”, — сказав речник Міноборони.

З його слів, на Луганському напрямку противник двічі, після опівночі та 6-ї ранку, з боку окупованого Доломітного обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Травневого. Противник застосовував міномети 120-мм та 82-мм, ручні протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя.

Крім того, зі слів Праути, ворог здійснив чотири обстріли на Донецькому напрямку. Двічі, близько 02:00 ночі та після 06:00 ранку, окупанти з боку Докучаєвська з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по позиціях українських військ в районі Новотроїцького. Обидва обстріли тривали по 15 хвилин.

З 03:00 ночі противник 20 хвилин зі стрілецької зброї провокував військовослужбовців Збройних Сил України, які перебувають поблизу Павлополя.

Крім того, у період з 10:35 до 10:.55 ворог з боку Ужівки вів вогонь з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї по наших оборонцях Водяного.

“За наявною інформацією, від початку поточної доби в Об’єднаних силах втрат немає, наші підрозділи надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення”, — зазначив речник.

Як повідомляв УНН, 28 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню

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