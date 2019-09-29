Боевики на Донбассе осуществили уже шесть обстрелов, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано уже шесть вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска осуществили уже 6 обстрелов. Характер действий оккупантов не меняется", - сказал представитель Минобороны.
По его словам, на Луганском направлении противник дважды, после полуночи и 6 утра, со стороны оккупированного Доломитного обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Майского. Противник применял минометы 120-мм и 82-мм, ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
Кроме того, по словам Прауты, враг совершил четыре обстрела на Донецком направлении. Дважды, около 2:00 ночи и после 6:00 утра, оккупанты со стороны Докучаевска из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь по позициям украинских войск в районе Новотроицкого. Оба обстрелы продолжались по 15 минут.
С 3:00 ночи противник 20 минут из стрелкового оружия провоцировал военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые находятся вблизи Павлополя.
Кроме того, в период с 10:35 до 10:55 враг со стороны Ужовки вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим защитникам Водяного.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - отметил представитель.
Как сообщал УНН, 28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.