Бойовики на Донбасі за день 5 разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Упродовж дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
За даними прес-центру, противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Катеринівка, Троїцьке, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське. Протягом дня вогневий вплив із мінометів 82-го калібру ворог здійснював на оборонців Вільного, Троїцького та Лебединського", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі відзначили, що у разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться уповідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 26 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.