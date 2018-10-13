Боевики на Донбассе за день 5 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение

По данным пресс-центра, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Вильне, Екатериновка, Троицкое, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский. В течение дня огневое воздействие с минометов 82-го калибра враг осуществлял на защитников Вильного, Троицкого и Лебединского ", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 26 раз открывали огонь по позициям наших войск.