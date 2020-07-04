Бойовики на Донбасі з початку доби чотири рази порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 4 липня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

“Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли на Луганському напрямку. Вночі противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети по наших позиціях біля Катеринівки”, — сказав Праута.

За його словами, близько 7-ї години ранку в районі населеного пункту Оріхове бойовики відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Нашим воїнам знадобилося 40 хвилин, щоб змусити противника припинити цей обстріл.

“З 9:00 до 10:30 ворог двічі обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотошківського, в обох випадках задіявши 120-ті міномети і автоматичні гранатомети з боку окупованого населеного пункту Голубівське”, — розповів Праута.

Праута наголосив, що українські воїни відповіли противнику вогнем зі штатного озброєння, не допустивши втрат у своїх лавах.

Нагадаємо, минулої доби формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню.

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