Боевики на Донбассе с начала суток четыре раза нарушили "режим тишины"

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КИЕВ. 4 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела на Луганском направлении. Ночью противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы по нашим позициям у Катериновки", - сказал Праута.

По его словам, около 7 часов утра в районе населенного пункта Орехово боевики открыли огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Нашим воинам понадобилось 40 минут, чтобы заставить противника прекратить этот обстрел.

"С 9:00 до 10:30 враг дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского, в обоих случаях задействовав 120-е минометы и автоматические гранатометы со стороны оккупированного населенного пункта Голубовское", - рассказал Праута.

Праута подчеркнул, что украинские воины ответили противнику огнем из штатного вооружения, не допустив потерь в своих рядах.

Напомним, за минувшие сутки формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня.

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