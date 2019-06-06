Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил з початку доби зафіксовано три ворожих обстріли. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

"Станом на 12-ту годину сьогодні, 6 червня, російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли", - зазначив Праута.

Так, на Луганському напрямку після 9-ї ранку противник майже 20 хвилин вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів у бік опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу міста Майорськ.

Як зазначив Праута, на Донецькому напрямку ворог на початку доби з боку окупованого населеного пункту Азов більше 40 хвилин обстрілював захисників Водяного зі стрілецької зброї.

Крім того, після 3-ї години ночі окупанти упродовж 25 хвилин з озброєння бойової машини піхоти вели вогонь по позиціях українських військових неподалік Павлополя.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого один український військовий загинув, ще одного поранили.

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