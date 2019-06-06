Боевики в Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

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КИЕВ. 6 июня. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано три вражеских обстрела. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 6 июня, российско-оккупационные войска осуществили три обстрела", - отметил Праута.

Так, на Луганском направлении после 9 утра противник почти 20 минут вел огонь из автоматических станковых гранатометов в сторону опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи города Майорск.

Как отметил Праута, на Донецком направлении враг в начале суток со стороны оккупированного населенного пункта Азов более 40 минут обстреливал защитников Водяного из стрелкового оружия.

Кроме того, после 3 часов ночи оккупанты в течение 25 минут с вооружения боевой машины пехоты вели огонь по позициям украинских военных неподалеку Павлополя.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага уточняются.

Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего один украинский военный погиб, еще один ранен.

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