Бойовики на Донбасі розпочали командно-штабні навчання – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Бойовики на Донбасі розпочали низку командно-штабних навчань. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Командування ЗС РФ нарощує рівень оперативної підготовки штабів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та бойової підготовки підпорядкованих їм підрозділів. Зокрема, під загальним керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації — Ростов-на-Дону, РФ), на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях на цьому тижні розпочато низку командно-штабних навчань з визначеним складом російських окупаційних військ”, — сказав Гуцуляк.
За даними розвідки, особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки та управлінню вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони.
“При цьому, заходи проводяться синхронізовано в рамках двосторонніх навчань з управління військами (силами) 8 загальновійськової армії (штаб — у м. Новочеркаськ, Ростовська область) Південного військового округу ЗС РФ на Донському операційному напрямку”, — розповів Гуцуляк.
Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстріли.