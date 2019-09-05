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Бойовики на Донбасі розпочали командно-штабні навчання – розвідка

Бойовики на Донбасі розпочали командно-штабні навчання – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Бойовики на Донбасі розпочали низку командно-штабних навчань. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Командування ЗС РФ нарощує рівень оперативної підготовки штабів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ та бойової підготовки підпорядкованих їм підрозділів. Зокрема, під загальним керівництвом штабу Південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації — Ростов-на-Дону, РФ), на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях на цьому тижні розпочато низку командно-штабних навчань з визначеним складом російських окупаційних військ”, — сказав Гуцуляк.

За даними розвідки, особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки та управлінню вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони.

“При цьому, заходи проводяться синхронізовано в рамках двосторонніх навчань з управління військами (силами) 8 загальновійськової армії (штаб — у м. Новочеркаськ, Ростовська область) Південного військового округу ЗС РФ на Донському операційному напрямку”, — розповів Гуцуляк.

Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстріли.

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