ООС: з початку доби ворог п’ять разів порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогоднішню добу бойовики розпочали артилерійськими та мінометними обстрілами, свідомо порушуючи Мінські угоди. Загалом на лінії бойового зіткнення від початку цієї доби ворог здійснив 5 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил",- сказав Гуцуляк.
За його словами, застосування бойовиками важкого озброєння зафіксовано сьогодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил. З 4:55 ранку, протягом 20 хвилин бойовики здійснили по українським військовим населеного пункту Зайцеве 7 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили 5 мін 120-го калібру.
"Одразу після цього, з 5:15, також протягом 20 хвилин ворог вів прицільний обстріл по позиціях наших захисників населеного пункту Південне, застосовуючи артилерію та міномети від шахти ім. Гагаріна окупованої Горлівки. Нашими воїнами зафіксовано розриви 5 артилерійських ворожих пострілів 122-го калібру та 10 мін калібру 120 мм", - розповів Гуцуляк.
Він зазначив, що обидва обстріли ворог супроводжував щільним вогнем з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Окрім цього, бойовики вели провокаційні обстріли зі стрілецької зброї з 3:00 ночі по позиціях наших захисників Талаківки, та зранку, з 9:40, в районі Новогнатівки. З 11:18 ворог розпочав обстріл зі станкових протитанкових гранатометів по наших оборонцях Водяного",- сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, 4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.