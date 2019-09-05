ООС: с начала суток враг пять раз нарушил режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодняшние сутки боевики начали артиллерийскими и минометными обстрелами, сознательно нарушая Минские соглашения. Всего на линии боевого соприкосновения с начала этих суток враг совершил 5 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил", - сказал Гуцуляк.
По его словам, применение боевиками тяжелого вооружения зафиксировано сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. С 4:55 утра, в течение 20 минут боевики совершили по украинским военным населенного пункта Зайцево 7 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили 5 мин 120-го калибра.
"Сразу после этого, с 5:15, также в течение 20 минут враг вел прицельный обстрел по позициям наших защитников населенного пункта Южное, применяя артиллерию и минометы от шахты им. Гагарина оккупированной Горловки. Нашими воинами зафиксировано разрывы 5 артиллерийских вражеских выстрелов 122-го калибра и 10 мин калибра 120 мм", - рассказал Гуцуляк.
Он отметил, что оба обстрела враг сопровождал плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Кроме этого, боевики вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия с 3:00 ночи по позициям наших защитников Талаковки, и утром, с 9:40, в районе Новоигнатовки. С 11:18 противник начал обстрел из станковых противотанковых гранатометов по нашим защитникам Водяного" - сказал Гуцуляк.
Напомним, 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.