Бойовики на Донбасі розпочали чергову ротацію військ - розвідка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російсько-окупаційні війська в районі проведення операції Об'єднаних сил проводять чергову ротацію передових підрозділів. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях розпочало чергову ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас ротації не підлягають військовослужбовці, призвані на військову службу за програмою дострокового звільнення з місць позбавлення волі.

У зв’язку з цим, командири підрозділів окупантів у терміновому порядку уточнюють та подають по команді списки військовослужбовців, які притягувались до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у межах агітації серед місцевого населення за службу у лавах бойовиків в ОРДЛО організовують так звані дні відкритих дверей, під час яких демонструються зразки озброєння та військової техніки.

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