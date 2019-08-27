Боевики в Донбассе начали очередную ротацию войск - разведка

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начало очередную ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

В то же время ротации не подлежат военнослужащие, призванные на военную службу по программе досрочного освобождения из мест лишения свободы.

В связи с этим, командиры подразделений оккупантов в срочном порядке уточняют и подают по команде списки военнослужащих, которые привлекались к уголовной ответственности.

Напомним, в рамках агитации среди местного населения за службу в рядах боевиков в ОРДЛО организовывают так называемые дни открытых дверей, во время которых демонстрируются образцы вооружения и военной техники.