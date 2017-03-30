Бойовики на Донбасі продовжують дезертирувати - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Серед бойовиків продовжується тенденція зниження морально-психологічного стану, внаслідок цього минулої доби військовослужбовець російсько-окупаційних військ самовільно залишив зі зброєю місце несення служби. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Продовжується зниження морально-психологічного стану особового складу з’єднань та частин 1-го АК. 29 березня цього року військовослужбовець мінометного підрозділу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК самовільно залишив зі зброєю місце несення служби", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики на Донеччині за тиждень затримали 16 дезертирів.