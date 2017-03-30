Боевики в Донбассе продолжают дезертировать - разведка

КИЕВ. 30 марта. УНН. Среди боевиков продолжается тенденция снижения морально-психологического состояния, вследствие этого накануне военнослужащий российско-оккупационных войск самовольно оставил с оружием место несения службы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.