Боевики в Донбассе продолжают дезертировать - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Среди боевиков продолжается тенденция снижения морально-психологического состояния, вследствие этого накануне военнослужащий российско-оккупационных войск самовольно оставил с оружием место несения службы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Продолжается снижение морально-психологического состояния личного состава соединений и частей 1-го АК. 29 марта этого года военнослужащий минометного подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК самовольно оставил с оружием место несения службы", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики в Донецкой области за неделю задержали 16 дезертиров .