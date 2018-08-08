Бойовики на Донбасі побили і закопали живцем свого колегу – розвідка

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Донбасі російські військові нанесли тяжкі тілесні ушкодження іншому російському контрактнику та закопали його живцем. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

“7 серпня на передовій позиції однієї з частин 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ три військовослужбовці нанесли важкі тілесні ушкодження іншому російському контрактнику та закопали його живцем, після чого самовільно залишили місце служби”, — повідомив Мотузяник.

Також Мотузяник повідомив, що російське командування на Донбасі розмістило на блокпостах фото осіб, що перебувають у розшуку.

“На кожному пункті пропуску (блокпосту) на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розміщуються фото осіб, яких потрібно затримати”, — повідомив він.

Нагадаємо, 3 серпня цього року на полігоні “Східний” під час суперечки між офіцерами один з них підірвав ручну гранату РГД-5. У результаті вибуху загинув заступник командира з озброєння 11-го окремого мотострілецького полку першого армійського корпусу.

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