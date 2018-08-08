Боевики на Донбассе избили и закопали живьем своего коллегу - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Донбассе российские военные нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"7 августа на передовой позиции одной из частей 1-го АК (Донецк) ВС РФ трое военнослужащих нанесли тяжелые телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы", - сообщил Мотузяник.
Также Мотузяник сообщил, что российское командование на Донбассе разместило на блокпостах фото лиц, находящихся в розыске.
"На каждом пункте пропуска (блокпосту) на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать", - сообщил он.
Напомним, 3 августа этого года на полигоне "Восточный" во время спора между офицерами один из них подорвал ручную гранату РГД-5. В результате взрыва погиб заместитель командира по вооружению 11-го отдельного мотострелкового полка первого армейского корпуса.