Бойовики на Донбасі підсилюють власні укріпленя меблями мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Російсько-терористичні угруповання використовують меблі із пограбованих помешкань для будівництва укріплень. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
"3 листопада 2018-го на північно-східній околиці Золотого-5 БПЛА СММ зафіксував проведення окупантами робіт з удосконалення раніше зведених укріплень, для цього вони використовували меблі з розграбованих помешкань місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.