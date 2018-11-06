Боевики на Донбассе усиливают собственные укрепления мебелью мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Российско-террористические группировки используют мебель из ограбленных домов для строительства укреплений. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"3 ноября 2018-го на северо-восточной окраине Золотого-5 БПЛА СММ зафиксировал проведение оккупантами работ по усовершенствованию ранее возведенных укреплений, для этого они использовали мебель из разграбленных домов местных жителей", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.