Бойовики на Донбасі один раз порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Від початку доби станом на 12:00 відбувся один ворожий обстріл. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку доби станом на 12:00 ворог відкрив вогонь один раз. Близько 10:30 ворог випустив 4 міни калібру 82 мм по наших позиціях в районі хутора Вільного, що на Луганському напрямку", - сказав Праута.
Нагадаємо, 4 лютого бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, при цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець ОС загинув та один отримав поранення.