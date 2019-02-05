Боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. С начала суток по состоянию на 12:00 состоялся один вражеский обстрел. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала суток по состоянию на 12:00 враг открыл огонь один раз. Около 10:30 враг выпустил 4 мины калибра 82 мм по нашим позициям в районе хутора Вольного, что на Луганском направлении", - сказал Праута.
Напомним, 4 февраля боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, при этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий ОС погиб и один получил ранения.